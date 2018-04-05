معالي وزير الخارجية يستقبل المستشار الخاص والاعلامي لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية المنامة في 5 ابريل / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية بمكتبه بديوان عام الوزارة اليوم، سعادة المستشار عبد الله بن محمد آل الشيخ، المستشار الخاص والإعلامي لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة المستشار عبد الله بن محمد آل الشيخ، مؤكدًا معاليه متانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تستند لركائز صلبة وتستمد دعائم قوتها من الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وإزاء كافة القضايا.



وأشاد معالي وزير الخارجية بالجهود الكبيرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيًا لسعادة المستشار عبد الله بن محمد آل الشيخ دوام التوفيق والسداد.



من جانبه، أعرب سعادة المستشار عبدالله بن محمد آل الشيخ عن شكره وتقديره لمعالي وزير الخارجية على حُسن الاستقبال، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



خ.ب/ع ع



بنا 1232 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/05 - 49 : 03 PM