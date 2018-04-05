وزير الخارجية يجتمع مع وزير المواصلات والاتصالات ويؤكد استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين المنامة في 05 أبريل / بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بديوان عام الوزارة اليوم، مع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها ومساعيه المستمرة في تطوير وسائل النقل والاتصالات، مؤكدًا معاليه الحرص على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات بما يسهم في مواصلة مسيرة النهضة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، منوهًا بالتواصل المستمر والتعاون المثمر بين وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات، مستعرضًا سبل تعزيز آليات التعاون بينهما.



ن.ف/ع ع



بنا 1213 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/05 - 26 : 03 PM