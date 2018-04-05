حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة للضباط بقوة دفاع البحرين المنامة في 05 أبريل / بنا / أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخميس، حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة للضباط، بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وذلك في القرية النموذجية برأس البر.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة بهذه المناسبة قُدم من خلالها إيجاز عن الدورة ومراحل التدريب التي اشتملت عليها من مواد نظرية وتطبيقات عملية، تلى ذلك تقديم عرض ميداني للتمارين التطبيقية العسكرية التي اشتملت عليها الدورة حيث أظهر الخريجون من خلال التطبيقات العملية براعة كبيرة في تنفيذ التطبيقات بإتقان واحترافية عكست مدى الروح المعنوية العالية والكفاءة الكبيرة التي يتمتعون بها.



بعدها قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.



حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ن.ف/ع ع



بنا 1159 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/05 - 13 : 03 PM