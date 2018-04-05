عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من السفير الاردني المنامة في 05 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين

هذا نصها:-



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

سيدي صاحب الجلالة ،،،

يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بإسمي وأعضاء سفارة المملكة الأردنية الهاشمية والجالية الأردنية أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين بفضل توجيهات جلالتكم لإعطاء الأولية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين لتؤكد دائما سعيكم المبارك لما فيه خير بلدكم وشعبكم وفق المسيرة التنموية الشاملة وجهود جلالتكم الطيبة للارتقاء بمملكة البحرين الشقيقة على كافة المستويات.



أسأل المولى جلت قدرته أن يسدد على دروب الخير خطاكم وأن يكلل بالنجاح جهودكم الخيرة وأن يشملكم بتوفيقه لما فيه خير ورفعة مملكة البحرين وشعبها ، مكررا التهنئة لجلالتكم بهذا الاكتشاف، وإلى المزيد إن شاء الله من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات لمملكة البحرين الشقيقة في عهدكم الزاهر.

ودمتم بعون الله سالمين.



ح ب/ع ع



بنا 1157 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/05 - 01 : 03 PM