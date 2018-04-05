مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين تستمر في المشاركة في مختلف مراحل فعاليات التمرين العسكري "درع الخليج/ 1" المنامة في 05 أبريل/ بنا / تستمر مشاركة مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين في التمرين العسكري المشترك "درع الخليج/ 1" مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشهد هذه الفترة تطبيق عدد من التمارين التعبوية العسكرية، والتجهيزات الإدارية والفنية، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مختلف مراحل التمرين.



وأظهرت مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في التمرين، دقة وكفاءة وروح معنوية عالية، عكست مدى الجاهزية القتالية التي تتميز بها جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، إضافةً إلى التدريب على المهارات والأساليب القيادية وغيرها.



وتكمن أهمية هذا التمرين المشترك في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة في التمرين، وذلك في كافة مجالات العمليات القتالية ورفع درجة الاستعداد القتالي لمواجهة التهديدات المختلفة في ميادين القتال مما يساهم في تجسيد الأهداف والطموحات تحقيقاً للتكامل المأمول فيما بينها، فضلاً عن تأكيد ارتفاع مستوى التعاون العسكري المشترك لجميع القوات المشاركة في التمرين بكافة قطاعاتها إضافة إلى حرصهم على تطبيق مفهوم التعاون العسكري المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة في أبهى صوره من أجل رفع وتعزيز قدراتها العسكرية.



وأثبتت مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في التمرين كفاءتها وجهوزيتها في مثل هذه التمارين الميدانية التي تعد هدفا أساسيا لبناء وتكوين الجيوش، ووسيلة مضمونة لاختبار قدرات القوات المسلحة ومعرفة ما وصلت إليه من إمكانيات وحسن أداء على القتال.



تجدر الإشارة إلى أن التمرين العسكري المشترك "درع الخليج/ 1" يعد من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، ومن ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها والتقنيات المستخدمة.



ن.ف/ع ع



بنا 1153 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/05 - 04 : 03 PM