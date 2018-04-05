وزير شؤون الدفاع يحضر فعاليات مؤتمر الأمن الدولي السابع في موسكو‎ موسكو في 5 ابريل / بنا / حضر سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع فعاليات مؤتمر الأمن الدولي السابع المنعقد في عاصمة روسيا الإتحادية الصديقة "موسكو".



وشكر سعادة وزير شؤون الدفاع حكومة روسيا الإتحادية دعوتهم الكريمة لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي السابع، كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر.

وأكد سعادته أن مملكة البحرين ستواصل التعاون مع الجهود الدولية ودعمها لمكافحة الإرهاب وتقديم أي جهد من شأنه تعزيز مساهماتها ومواصلة جهودها الرامية لمحاربة التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله.



خ.ب/ع ع



بنا 1149 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/05 - 13 : 03 PM