معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة يرعى حفل تخريج فوج جديد من أبناء جمعية السنابل لرعاية الأيتام المنامة في 5 ابريل / بنا / أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام أهمية العمل الخيري الذي يسهم في تماسك المجتمع ويضفي عليه روح الألفة والتآزر، ويجعله مجتمعاً صالحاً منتجاً، وقال معاليه "إننا اليوم نستمد هذا النهج من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فجلالته حفظه الله الراعي الأول للعمل الخيري والأب الحاني على جميع أفراد شعبه، وهو استكمالاً لنهج الآباء والأجداد وما عرف عن شعب البحرين الوفي".



جاء ذلك خلال رعاية معاليه للحفل السنوي الذي تقيمه جمعية السنابل لرعاية الأيتام احتفاءً بتخرج ما يزيد عن 40 طالبا وطالبة من أبناء الجمعية المجتهدين.



وقال معاليه "من دواعي السرور أن نرى اليوم أبناءنا وبناتنا المنتمين للجمعية يحققون النجاح والتفوق الدراسي ليسهموا في مسيرة الخير والتقدم في مملكتنا الغالية البحرين".



وذكر معاليه "أننا عندما نرى أبناء جمعية السنابل يحصدون النجاحات المستمرة فلا يسعنا سوى تقديم الشكر والثناء والعرفان لأعضاء مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان وجميع العاملين في الجمعية على ما يقدمونه من عمل دؤوب وجهد مخلص لخدمة أبنائنا المنتمين للجمعية ورعايتهم الرعاية الأبوية التي يستحقونها، ومن خلال ما يقدمونه أيضاً من برامج ومشاريع لتطوير أعمال ومسئوليات الجمعية، والتي أسهمت بلا شك في نجاحات أبنائنا وبناتنا على المستوى التعليمي والتربوي والاجتماعي"، شاكراً معاليه في الوقت ذاته جميع المساهمين في دعم أعمال الجمعية من مؤسسات وأفراد.



من جانبه قال فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام "إننا في الجمعية وضعنا أفضل البرامج التعليمية والدعم الاجتماعي لأبنائنا وبناتنا المنتمين للجمعية، لتوفير كل سبل النجاح لهم، وليتسلحوا بسلاح العلم والأخلاق، ليسهموا في نهضة وتنمية وطنهم البحرين".



وقدم القطان، الشكر للشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري للجمعية على رعايته للحفل ودعمه المستمر لجميع برامج الجمعية التطويرية، كما وجه الشكر للمساهمين في الحفل وهم شركة التسهيلات، والشركاء في تقديم الرعاية التعليمية للطلبة وهم: مؤسسة علي الشعب وشريفة الخميري الخيرية، ومبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية، وشركة "تم" إكسبريس للتوصيل والتجارة، وشركة الأخوة للدعاية والإعلان، وكلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال.



خ.ب/ع ع



بنا 1147 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/05 - 14 : 03 PM