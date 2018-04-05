معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل الرياضي والإعلامي راشد أحمد شريدة المنامة في 5 ابريل / بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري صباح اليوم بمكتبه بمبنى الجهاز، الرياضي والإعلامي راشد أحمد شريدة الذي أهدى معاليه نسخة من كتابه "قصتي مع كرة القدم.. من الهلال إلى المحرق".



وأثنى معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على ما احتواه الكتاب من معلومات رياضية قيمة، توثق مراحل من تاريخ البحرين الرياضي وأبرز محطات حياة الكاتب عندما كان لاعباً، ومدرباً ومن ثم إعلامياً، شاكراً معاليه الكاتب راشد شريدة على هذا الاهداء القيم متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته.



من جانبه قدم الكاتب راشد شريدة الشكر والتقدير لمعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، على حفاوة الاستقبال، ولما لاقاه من دعم ومساندة وتشجيع على الاستمرار وتقديم المزيد.



خ.ب/ع ع



بنا 1140 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/05 - 11 : 03 PM