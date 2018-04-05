القائد العام يهنئ وزير النفط بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين المنامة في 05 أبريل/ بنا / بعث صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تهنئة إلى معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة الموقر وزير النفط بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين،

هذا نصها:



أبننا العزيز معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة.. الموقر



وزير النفط



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،



يسرنا ويسعدنا أن نعرب لمعاليكم عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين والذي تم اكتشافه بفضل الله تعالى ثم توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وبجهودكم المباركة التي بذلتموها مع فريق العمل الذي ساهم في هذا الانجاز ليكون بمثابة دفعة جديدة في شريان الاقتصاد الوطني لمملكتنا الغالية ورفداً من روافد النهضة التنموية.



داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لتحقيق مزيد من الانجازات لما فيه خير وصالح وطننا العزيز.







ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين،،،







ح ب/خ.س



بنا 1139 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/05 - 16 : 03 PM