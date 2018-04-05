"وزير العمل": تخصيص مدرسة ومركز للكشف المبكر لصالح التوحديين ضمن مباني مجمع الإعاقة الشامل المنامة في 05 أبريل/ بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، المنتدى الرابع عشر للدكتور راشد بن علي فليفل للإعاقة بعنوان "أطفال التوحد واستخدام التواصل الاجتماعي القائم على الشاشات"، وذلك اليوم الخميس، في فندق الريجنسي انتركونتيننتال، بمشاركة المختصين والخبراء في مجال ذوي الإعاقة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة في مملكة البحرين ودول الخليج العربي.



وخلال حفل الافتتاح أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كلمته التي ألقاها بجهود الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد وانجازاتها المتحققة خلال أربعة عشر عاماً والمنصبة في خدمة ذوي الإعاقة، لافتاً النظر إلى أن منتدى فليفل للإعاقة السنوي يعكس مدى الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية الذي يوليه القائمون على المبادرة، حيث أنها تسهم في تلمس احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع. مستذكراً في ذات السياق الدور الذي قام به المرحوم راشد بن علي فليفل، في متابعة شؤون ذوي الإعاقة، حيث كان من أوائل الرواد المهتمين بمجال الإعاقة، وأول رئيس للمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين.



وأكد حميدان أن الوزارة تعمل على توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة "ذوي العزيمة"، حيث تم تخصيص مبنيين لهذه الفئة في مجمع الإعاقة الشامل، يضم مدرسة تأهيل ودمج طلبة التوحد، ومركز التوحد للتدخل المبكر، بالإضافة إلى استفادة فئة التوحد من باقي المراكز الواقعة في المجمع بمنطقة عالي، وهي مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، مركز مصادر التعلم والتدريب، النادي الصحي، معرض منتوجات ذوي الإعاقة، إلى جانب المراكز الأخرى المتخصصة في المجمع لرعاية وتأهيل المصابين بمتلازمة داون، ورعاية وتأهيل المصابين بالشلل الدماغي، مشيراً إلى ان الوزارة تقدم الدعم الفني والمالي للمراكز التأهيلية المختصة باضطرابات التوحد من خلال تخصيص ميزانية لتغطية 84% من التكلفة التشغيلية لأربعة مراكز تأهيلية، مبيناً وجود خطة مستقبلية لتوسعة قاعدة المستفيدين، حيث أن عدد المستفيدين من هذه المراكز حالياً 457 شخصاً من مرضى التوحد.



ويقام هذا المنتدى سنوياً، تخليداً لذكرى الدكتور راشد فليفل، حيث إنه من أوائل الرواد المهتمين بشؤون ذوي الإعاقة، وكان أول رئيس للمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين، حيث ينعقد المنتدى في دورته الرابعة عشرة، ويوافق مرور 25 عاماً على تأسيس الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية.



بعدها قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم الأعضاء المؤسسين للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، وكذلك قدامى العاملين ممن أمضوا أكثر من 15 عاماً في خدمة الجمعية.



كما وتضمن حفل الافتتاح عرضاً لنتائج البحث الميداني الذي قام به عدد من أعضاء الجمعية على 75 طفلاً من التوحديين، حول استخدام التواصل الاجتماعي وتأثيره على هذه الفئة من الأطفال، إضافة لفقرات فنية متنوعة قدمها عدد من أطفال مراكز الإعاقة في المملكة.





ن.ف/خ.س



بنا 1137 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/05 - 51 : 02 PM