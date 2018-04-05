الخدمات الطبية الملكية تتسلم شهادة الاعتماد الماسي كأول مستشفى حكومي في المملكة المنامة في 5 أبريل / بنا / تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أقيم مؤخراً بالخدمات الطبية الملكية، حفل تسلم الخدمات الطبية الملكية شهادة الاعتماد الماسي بدرجة 98% كأول مستشفى حكومي في المملكة يحصل على هذه النسبة وذلك من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ( NHRA ) وحصوله على الاعتماد الكندي للحوادث البليغة كأول مستشفى في البحرين يحصل على هذه الشهادة مما يدل على تطور الخدمات الصحية وتوفير جميع الامكانيات المادية والتعليمية لتطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى العسكري على مستوى القطاع الصحي.



ويأتي هذا الانجاز تماشياً مع الخطط الموضوعة من قبل اللجنة الإدارية العليا بالخدمات الطبية الملكية برئاسة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة واستمراراً لكثير من الشهادات و الاعتمادات التي حصل عليها المستشفى العسكري.



وأشاد راعي الحفل بما يقدمه المستشفى العسكري من خدمات طبية على مستوى عالي تنافس فيها المستشفيات العالمية، وتحدث عن حصول الخدمات الطبية الملكية على مثل هذه الشهادات، مبينا أن الحصول على مثل هذه الاعتمادات من لجان وهيئات طبية معترف بها يعزز مكانة البحرين على الصعيد الصحي.



من جهتها أشادت رئيسة الهيئة الوطنية للمهن الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بما وصلت إليه الخدمات المقدمة في المستشفى العسكري، مبينة أن المستشفى العسكري حصل على أعلى معدل تقييم للاعتماد وهو 98% مما يدل على حرص القائمين عليه في متابعة جميع الأمور الصحية والإدارية والعمل على تطويرها.



وفي نهاية الحفل تسلم رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وقائد الخدمات الطبية الملكية سعادة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة شهادة الاعتماد الكندي من قبل المدير التنفيذي للجمعية الكندية للإصابات السيدة كاترينا تراسوفا، كما تسلم شهادة الاعتماد الماسي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من الدكتورة مريم الجلاهمة.



وقدم قائد الخدمات الطبية الملكية الشكر والتقدير لراعي الحفل على تفضله وتكرمه وتشريفه بتسلم هذه الشهادات.



حضر الحفل عدد من المسؤولين في قوة دفاع البحرين ووزارة الصحة.



أ.ا.ش/و.ش/ع ع



بنا 1052 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/05 - 58 : 01 PM