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سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ولي عهد دولة الكويت
2018/04/05 - 32 : 01 PM
المنامة في 5 ابريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة.

وأعرب سمو ولي عهد الكويت عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.

خ.ب/ع ع

بنا 1028 جمت 05/04/2018


عدد القراءات : 28         اخر تحديث : 2018/04/05 - 32 : 01 PM
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