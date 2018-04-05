جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس المحكمة الدستورية المنامة في 05 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين

هذا نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إنه ليشرفني يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي حفظكم الله أسمـى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين الذي جاء بفضل من الله عز وجل ثم توجيهات جلالتكم حفظكم الله السديدة لتعزيز زيادة الموارد النفطية للمملكة مما سيساهم بلا شك في رفع شأن الاقتصاد الوطني وليؤكد للعالم النهج الذي ارتأيتموه لقواعد النهضة التنموية الشاملة والرؤية السديدة لجلالتكم حفظكم الله، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يديم على جلالتكم حفظكم الله نعمة الصحة والعافية وطول العمر.



ودمتم جلالتكم بحفظ الله سالمين منعمين.



خ.ب/ع ع



بنا 1026 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/05 - 31 : 01 PM