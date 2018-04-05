جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني المنامة في 05 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من السيد عبدالمحسن حبيب منصور المقداد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها:



سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف حقل النفط الصخري والذي يعد من أكبر الاكتشافات في تاريخ مملكة البحرين ، والذي كان بتوجيه جلالتكم لإعطاء الأولوية القصوى لعلميات اكتشاف النفط برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.



داعين الله العلي القدير أن ينعم على مملكتنا الحبيبة البحرين بالخير والرفاه



وتقبلوا جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بقبول فائق التحية والاحترام



عبدالمحسن حبيب منصور المقداد

رئيس مجلس الإدارة







خ.ب/خ.س



بنا 0958 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/05 - 04 : 01 PM