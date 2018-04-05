سمو رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المنامة في 5 أبريل /بنا/ صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم (14) لسنة 2018 بتعيين مديرين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من:

1- راوية خليفة أحمد المناعي، مديراً لإدارة التنمية الحضرية

2- حسين جواد الليث، مديراً لإدارة الثروة النباتية



وجاء في المادة الثانية من القرار ان على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0945 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/04/05 - 31 : 01 PM