جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم المنامة في 05 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد ال خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يشرفني ويسعدني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين ، داعيا الله عز وجل أن يبارك لجلالتكم هذا الاكتشاف وأن يحقق تطلعات جلالتكم في إرساء دعائم الدولة المباركة وتحقيق سبل العيش الكريم لشعبكم العزيز المحب وأنتم تنعمون بموفور الصحة والهناء وطول العمر.



إن هذا الاستكشاف الكبير يؤكد سعي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لتحقيق ما فيه خير ورخاء هذا الوطن والشعب العزيز من خلال الاهتمام بالقطاع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو التجاري، بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتبوء المملكة مراكز متقدمة في المجال الاقتصادي، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نبارك جهود اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ توجيهات جلالتكم أيدكم الله من وضع الخطط التفصيلية للاكتشاف ومتابعة تنفيذها، والتي أسفرت عن هذا الاكتشاف الذي يعد الأكبر في تاريخ المملكة منذ عام 1932م.



ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أجدد الولاء والوفاء والطاعة لجلالتكم حفظكم الله ، وأبذل الغالي والنفيس وقصارى الجهد في سبيل تنفيذ توجيهاتكم السامية في كل ما يعزز لمملكة البحرين الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة الإصلاح والديمقراطية، ضارعا إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ويديم على جلالتكم الصحة والعافية ولمملكة البحرين المزيد من الرخاء والاستقرار والنماء إنه سميع مجيب.

ودمتم جلالتكم بعناية الله تعالى سالمين موفقين



علي بن خليفة بن أحمد ال خليفة رئيس مجلس الادارة







خ.ب/خ.س



بنا 0842 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/04/05 - 33 : 01 PM