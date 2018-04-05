الربط الخليجي يسعى للتوسعة مع الشبكات العربية والعالمية الرياض في 5 أبريل / بنا / وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرات تفاهم مع الأردن واليمن، لبحث فرص توسعة الربط الكهربائي إلى الدول العربية والمجاورة تنفيذاً

لتوجيهات وزراء الكهرباء لمجلس التعاون.

كما تسعى الهيئة لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول أخرى مثل أثيوبيا والهند في سبيل تحقيق توجه توسعة الربط حيث إن ذلك سيفتح المجال للتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول المجلس والأقاليم المجاورة ويمكن من إنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية.

وسيمكن إنشاء الأسواق الكهربائية الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في داخل وخارج منطقة الخليج من خلال استغلال الفرص من خلال السوق في استيراد طاقة بتكلفة أقل مثل طاقة المياه، ومن ناحية تصدير الطاقة الفائضة مثل الطاقة الشمسية وبيعها على الدول المجاورة بما سينتج عنه إيرادات وأرباح للدول الخليجية مما سيدعم أمن الطاقة الخليجية ويقلل من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في الخليج ويزيد من نسبة استغلال الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0833 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/05 - 59 : 11 AM