رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: النيابة أنجزت تحقيقاتها في قضية تشكيل جماعة إرهابية المنامة في 5 أبريل/ بنا / صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي أن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وقد تم إحالة خمسة عشر متهما إلى المحكمة المختصة، منهم تسع متهمين محبوسين وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها والتدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات وصنع وحيازة ونقل أسلحة ومتفجرات و إحداث عدة تفجيرات أدى إحداها إلى إصابة رجل أمن و مواطنة صادف مرورها بمكان التفجير، ونقل أموال خصصت لدعم وتمويل الجماعة الارهابية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 25/4/2018 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 05/07/2017 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، عن قيام بعض العناصر الإرهابية بتشكيل خليتين تتبعان سرايا الأشتر الإرهابي، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهم الأول بالاتفاق مع كل من المتهمين الثاني و الثالث والرابع و الخامس الهاربين من مملكة البحرين على أن يتولى المتهم الأول قيادة هاتين الخليتين وتمكنوا من ضم مجموعة من المتهمين وتسفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية في الخارج من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين كما تم تكليف مجموعة من المتهمين لإنشاء مخازن تستخدم في إخفاء الأسلحة و المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها، فيما تم ضبط كمية كبيرة من تلك الأسلحة والمتفجرات.

وقد قام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال عام 2017 وهي واقعة تفجير عبوة محلية الصنع بتاريخ 04/02/2017 في منطقة أبو صيبع و قد أسفر عنها تضرر مجموعة من السيارات وواقعة تفجير عبوه محلية الصنع بتاريخ 23/02/2017م في منطقة السنابس والتي أسفر عنها إصابة رجل أمن ومواطنه تصادف مرورها في موقع التفجير، كما تضررت مجموعة من السيارات والمباني المجاورة، فضلاً عن واقعة إلقاء قنبلة يدوية بتاريخ 08/04/2017م على رجال الأمن بمنطقة سماهيج.



ن.ف/خ.س



بنا 0830 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/05 - 40 : 11 AM