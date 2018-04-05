هنأ المردي والمحافظة بحصول البلاد على الجائزة العربية للصحافة الاستقصائية.. وزير الإعلام: فوز "البلاد" تتويج للصحافة البحرينية ودورها التنويري والتوعوي المنامة في 5 أبريل / بنا / هنأ سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية صحيفة "البلاد" بمناسبة فوزها بجائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة الاستقصائية" ضمن جوائز الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي بدبي، وتكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الوزراء حاكم دبي.

وأوضح وزير شؤون الإعلام أن فوز صحيفة البلاد بجائزة الصحافة الاستقصائية العربية هو تتويج للصحافة البحرينية، وتاريخها العريق ودورها كشريك محوري في التنوير والتوعية المجتمعية ونشر الإبداع الفكري والثقافي والحضاري وتدعيم مسيرة التنمية المستدامة، مهنئًا الكاتب الصحافي سيد علي المحافظة، على هذا التكريم المستحق، والسيد مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية رئيس تحرير "البلاد" على تحفيـزه للصحافة الحرة المسؤولة.



وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام دعم الوزارة للكفاءات الوطنية الشابة والمتميزة في المجال الصحفي والإعلامي، وتمكينها من أداء واجباتها الوطنية بمهنية وموضوعية، بما يسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0831 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/05 - 38 : 11 AM