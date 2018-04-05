ميرزا يستعرض مع السفيرة الفرنسية أبرز مشاريع الطاقة المتجددة المعتمدة لدى المملكة المنامة في 5 أبريل / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه السيدة سيسيلي لونجي سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى المملكة، يرافقها عدد من المسؤولين الدبلوماسيين بالسفارة الفرنسية.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مستعرض أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المجالات انطلاقاً من اهتمام البلدين بتوطيد العلاقات.



وقام الوزير بتقديم عرض مرئي عن مشاريع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة بما فيها الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وبعض المشاريع المهمة كمشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الفرنسية في هذا المشروع والمشاريع الاخرى.



من جانبها، أعربت السفيرة الفرنسية عن بالغ سرورها للاطلاع على مثل هذا التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مبدية رغبة الشركات الفرنسية للمشاركة في هذه المشاريع بحسب الفرص الممكنة وتفعيل المزيد من التعاون في تلك المجالات.

وتقدمت السفيرة بجزيل شكرها وتقديرها للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة، مؤكدة استعدادها لتعزيز هذا التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0811 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/05 - 30 : 11 AM