مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف نابلس في 5 ابريل /بنا/ اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، مقام يوسف شرق مدينة نابلس، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مواجهات في محيط المقام، دون إصابات.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الانباء الفلسطينية، أن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام، فجرا، برفقة قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا دينية فيه.



وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت قرب المقام بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ، التي القت القنابل الغازية المسيلة للدموع والصوتية.







خ.س



بنا 0757 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/05 - 27 : 11 AM