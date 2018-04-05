المحكمة العليا بالبرازيل تطلب تنفيذ حكم السجن على الرئيس الأسبق دا سيلفا برازيليا في 5 أبريل/ بنا / طالبت المحكمة العليا في البرازيل بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق لويس ايناسو دا سيلفا بدخول السجن خلال فترة الطعن في التهم الموجهة إليه ومنها الفساد.



وكانت المحكمة اصدرت حكمها على لولا بالسجن 12 عاما بتهم تتعلق بالفساد والرشى، ورغم هذا الحكم تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز لولا بسهولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويزعم لولا بحسب بي بي سي أن هذا القرار سياسي وهدفه منعه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي ستجري في 7 أكتوبر المقبل، كما يأمل أن تسمح له المحكمة البقاء خارج السجن إلى حين نفاذ كل فرص الطعن المتاحة أمامه.

وأقرت المحكمة العليا هذا القرار بتصويت 6 ضد 5 من لجنة المحلفين وبعد جلسة ماراثونية استمرت حتى صباح اليوم الخميس.

وألقي القبض على العديد من السياسيين والمسؤولين التنفيذيين بشركة بتروبراس في إطار التحقيق الذي استغرق عامين.

وكان لولا رئيسا للبرازيل منذ عام 2003 حتى 2011، وكان يعتقد أنه قد يترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018، وقد يتعذر عليه خوض هذه الانتخابات إذا أدين جنائياً.







و.ش/خ.س



بنا 0753 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/05 - 25 : 11 AM