الأرصاد الجوية : مارس 2018 أحر أشهر مارس في تاريخ البحرين منذ 1902 المنامة في 5 أبريل /بنا/ ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري أن شهر مارس 2018 كان أحر أشهر مارس في تاريخ المملكة منذ عام 1902، حيث بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 24.6 درجة مئوية وذلك بزيادة قدرها 3.6 م قياساً بالمعدل العام لشهر مارس.

واوضحت ادارة الارصاد الجوية ان هذا يعتبر أعلى معدل لدرجات الحرارة لأشهر مارس منذ عام 1902 وكان الرقم السابق لأعلى معدل لدرجات الحرارة لأشهر مارس 24.2 درجة مئوية المسجل في مارس 1969.



واكدت الارصاد ان المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى بلغ 29.6 درجة مئوية، بزيادة قدرها 4.9 درجة مئوية قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا أعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى لأشهر مارس منذ عام 1946. وكان الرقم السابق لأعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى لأشهر مارس 28.8 درجة مئوية المسجل في مارس 1969 و 2008.



كما بلغت أعلى درجة حرارة 37.6 درجة مئوية والتي سجلت بتاريخ 30 مارس في مطار البحرين الدولي، ويعتبر هذا ثالث أعلى درجة حرارة لأشهر مارس منذ عام 1946، وكانت الأرقام القياسية المسجلة في السابق لأعلى درجة حرارة لأشهر مارس 38.1 درجة مئوية المسجل في 29 مارس 1998 و 38.0 المسجل في 19 مارس 1966.



واشارت ان المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى كان 20.7 ، بزيادة 2.9 درجة مئوية قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا أعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى لأشهر مارس منذ عام 1946، وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في مارس 1969. وبلغت أدنى درجة حرارة لشهر مارس 17.4 درجة مئوية بتاريخ 20 مارس في مطار البحرين الدولي، ولكن تم تسجيل 15.5 م بتاريخ 3 مارس في درة البحرين.



وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر مارس 53%، في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 75%، وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 28% ويعتبر هذا أقل معدل للرطوبة النسبية الصغرى لأشهر مارس منذ عام 1946 وكان الرقم السابق 29% المسجل في مارس 2008 و 2013.



كما سجل شهر مارس سقوط كمية قليلة من الأمطار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخ 2 مارس في مطار البحرين الدولي، علماً بأن المتوسط الشهري للهطول لأشهر مارس يبلغ 14.0 ملم، وقد سجلت أعلى كمية هطول للأمطار على الاطلاق لأشهر مارس في عام 1995 حيث بلغت 139.2 ملم.

والجدير بالذكر إن مجموع ساعات سطوع الشمس بلغ لشهر مارس 324.3 ساعة وهو يعتبر أكبر مجموع ساعات للسطوع الشمسي لشهر مارس منذ بداية التسجيل سنة 1968، وكان الرقم السابق لمجموع ساعات السطوع الشمسي لشهر مارس 285.2 ساعة المسجل في مارس 2008.



وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية إلى الشمالية خلال شهر مارس 48% وقد بلغت أعلى هبة للرياح 36 عقدة بتاريخ 31 مارس في مطار البحرين الدولي، ولكن تم تسجيل 37 عقدة في نفس اليوم بجسر الملك فهد.

وقد تأثرت المملكة يوم الجمعة 30 مارس بغبار كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 500 متر في مطار البحرين الدولي، ويعزى سبب ذلك تحرك منخفض سطحي من الأجزاء الشمالية الغربية مروراً بالأجزاء الجنوبية للعراق ثم إلى الخليج العربي مصحوباً بغبار كثيف وحالة من عدم الاستقرار.







أ.ا.ش/و.ش/خ.س



بنا 0750 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/05 - 25 : 11 AM