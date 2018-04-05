عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام المنامة في 05 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي الكريم حفظكم الله ورعاكم أطيب التهاني المقرونة بأصدق الأمنيات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجيهات جلالتكم السديدة وتحقيقا للرؤية التنموية الثاقبة لجلالتكم رعاكم الله في تطوير العملية التنموية الشاملة في البلاد وتأمين أعلى مستويات العيش الكريم للمواطنين.



وبلا شك إن هذا الاكتشاف الكبير سيكون بعون الله تعالى دافعا قويا لازدهار اقتصاد مملكة البحرين والنهوض به لمزيد من الإنجازات والنجاحات وتحقيق المستقبل المشرق بإذن الله لملكتنا العزيزة في عهد جلالتكم الزاهر الميمون .



سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويديم عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والتقدم والازدهار لمملكتنا الغالية .



وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التحية ومزيد من الاحترام والتقدير ،،،



الداعي لجلالتكم بطول العمر

نبيل يعقوب الحمر

مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام







ح ب/خ.س



بنا 0730 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/05 - 38 : 10 AM