مئات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى القدس في 5 ابريل /بنا/ اقتحم نحو 300 مستوطن، اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات كبيرة ومتلاحقة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية، ان الأقصى شهد اقتحامات واسعة ومكثفة من المستوطنين، وسط مضايقات تمارسها قوات الاحتلال على عمل حراس وسدنة المسجد، وان العدد مرشح للارتفاع خلال فترة عيد "الفصح" العبري.



واضافت الوكالة ، أن عددا من ضباط الاحتلال كانوا من بين المُقتحمين للأقصى المبارك، فضلا عن العشرات من غُلاة المستوطنين بلباسهم التلمودي التقليدي، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة "المُغلق"، بالإضافة إلى الاستماع لشروحات عنصرية حول أسطورة وخرافة "الهيكل المزعوم". كما احتجزت قوات الاحتلال بطاقات المصلين الشبان على بوابات المسجد الرئيسية خلال دخولهم إليه.



وكان أكثر من 540 مستوطنا اقتحموا الأقصى أمس، استجابة لدعوات "منظمات الهيكل" بالمشاركة الواسعة في هذه الاقتحامات خلال فترة عيدهم.





خ.س



بنا 0727 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/05 - 33 : 10 AM