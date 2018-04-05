الدبلوماسيون الاميركيون المطرودون من روسيا يغادرون موسكو موسكو في 5 ابريل /بنا/ غادر الدبلوماسيون الأميركيون الذين طردتهم روسيا ، صباح اليوم سفارتهم في موسكو عائدين إلى الولايات المتحدة.



وغادر عشرات الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم السفارة باكرا في الصباح، في اليوم الأخير الذي حددته لهم السلطات الروسية لمغادرة البلاد.

ومنذ تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا على اراضي المملكة المتحدة في 4 مارس، تشهد الساحة الدبلوماسية عمليات طرد متبادلة بين روسيا والدول الغربية.

واعلنت المملكة المتحدة وحلفاؤها وخصوصا في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي طرد اكثر من 150 دبلوماسيا روسيا من اراضيها. وردت روسيا بإجراءات مماثلة بحق عدد مساو من دبلوماسيي هذه الدول.

وقررت موسكو نهاية مارس طرد اكثر من ستين دبلوماسيا اميركيا، ردا على إجراء مماثل من واشنطن بحق ستين دبلوماسيا روسيا كما قررت اقفال القنصلية الاميركية في سان بطرسبرغ.

وقد ادت قضية سكريبال الى تراجع العلاقات بين موسكو والغرب الى ادنى المستويات.





خ.س



بنا 0722 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/05 - 29 : 10 AM