وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين المنامة في 5 أبريل/ بنا / استقبل وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى الطلبة الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين في دورتها 22 المنعقدة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

شارك في الجائزة عدد من الطلبة من مختلف دول مجلس التعاون، حيث حصل الطالب زياد ناصر جمال الدين من مركز عالية للتدخل المبكر على المركز الأول ضمن فئة "حفظ جزء عمّ كاملاً"، وحصلت الطالبة هالة يوسف عبدالملك من مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات على المركز الثاني ضمن فئة "حفظ 10 سور متصلة من جزء عمّ"، كما حصل الطالب عبدالله محمد يوسف من مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنين على المركز الرابع ضمن فئة "حفظ 10 سور متصلة من جزء عمّ".



وهنأ الوزير الطلبة بهذه النتائج المتميزة، مشيداً بهذه الجائزة وبالنتائج المثمرة التي حققتها، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع طلبتها على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، عبر قيامها بإصدار تسجيلات صوتية للمتميزين في هذا المجال من كافة المراحل الدراسية من خلال مركز رعاية الطلبة الموهوبين في إطار مشروع "اقرأ وارتق"، إلى جانب تنظيم جائزة وزارة التربية والتعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية، والموجهة للطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية ومنتسبي الوزارة.



حضر المقابلة الدكتورة شيخة الجيب الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية وعدد من المسؤولين بالوزارة.







ل.ب/و.ش/خ.س



بنا 0714 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/05 - 17 : 10 AM