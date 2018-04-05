الوكيل المساعد للمستشفيات يدشن فعالية الانعاش القلبي بالسلمانية المنامة في 5 أبريل /بنا/ نيابة عن سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، دشن الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للمستشفيات فعالية توعوية حول الإنعاش القلبي بمجمع السلمانية الطبي، بحضور الدكتور خالد بن ثاني رئيس قسم الباطنية بمجمع السلمانية الطبي وعدد من المتخصصين في مجال إنعاش القلب، إلى جانب حضور ومشاركة مجموعة من المرضى والمراجعين.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس قسم الباطنية الدكتور خالد بن ثاني ان بداية تنفيذ هذه الحملات التوعوية التدريبية كان من خلال مركز التدريب العالمي التابع لوزارة الصحة منذ ديسمبر2015، وقد دربت أعداد كبيرة من الأطباء والممرضين حتى بلغ عدد المتدربين ما يقارب الألف.



وأشار الدكتور خالد إلى أن عملية التدريب تتم بشكل دوري وتتضمن في كل عام أبرز مستجدات علم الانعاش القلبي والرئوي. وسيشهد المركز فترة نمو متواصل خاصة مع ازدياد أعداد المتدربين، معربا عن امله في ان يتم خلال الأعوام المقبلة، افتتاح عيادات وأقسام تدريبية على إجراء الانعاش القلبي والرئوي في المراكز الصحية.



وأكد رئيس قسم الباطنية أنه سيتم افتتاح المزيد من البرامج خلال الفترة المقبلة بجانب الانعاش القلبي الأساسي، ومن هذه البرامج الانعاش القلبي المتقدم، والانعاش القلبي للأطفال، والانعاش القلبي للأطفال الخدج.



وحول الهدف من إقامة هذه الفعالية التوعوية أشار د. خالد إلى أن الفعالية هدفت إلى توعية جميع العاملين بمجمع السلمانية الطبي والمرضى والمراجعين بأهمية الانعاش القلبي وتعريفهم بالمبادئ الأساسية للإنعاش، وبيان أهميته في انقاذ حياة المرضى.



وقالت منسقة التدريب بالمركز سهيلة عبدالله: "إن هذه الفعاليات التوعوية تسهم في رفع الوعي لدى المجتمع، كما تمنح الأفراد فرصة لإنقاذ حياة أقربائهم، ولذلك فقد قمنا بتنفيذ فعاليات الانعاش القلبي خلال مارس الماضي في مركز بنك البحرين والكويت ، ومركز حالة بوماهر أملين في زيادة نشر التوعية في مختلف محافظات المملكة".



وأكدت أن عملية انقاذ حياة مرضى القلب تتطلب من الأفراد اتباع خطوتين الأولى الاتصال بالإسعاف على هاتف رقم 999، أما الخطوة الثانية فهي وضع اليد على منطقة القلب ومواصلة عمل الضغطات الصدرية إلى حين وصول سيارة الاسعاف.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0656 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/05 - 01 : 10 AM