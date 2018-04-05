ترامب يوافق على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا حتى هزيمة داعش نهائيا واشنطن في 05 أبريل/ بنا / أعلن البيت الابيض أن انسحاب القوات الاميركية من سوريا مرتبط بمدى القدرة على القضاء نهائيا على "التنظيمات الارهابية" في سوريا.

وأوضح ان الرئيس دونالد ترامب وافق خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول من أجل هزيمة تنظيم داعش وسيتم سحبها في وقت لاحق.



وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز للصحافيين "نريد التركيز على نقل المسؤوليات الى القوات المحلية لضمان عدم عودة ظهور تنظيم داعش، وقد حققنا بعض التقدم".

وأضافت "الرئيس منذ البداية لم يضع جدولا زمنيا عشوائيا فهو يقيّم الوضع من منظار الفوز بالمعركة وليس من منظار مجرد اطلاق رقم عشوائي".



ويأتي هذا التوضيح بعد اعلان ترامب انسحاب القوات الاميركية من سوريا بسبب التكلفة الباهظة من دون ان يحدد اي جدول زمني محتمل لانسحاب قوات بلاده.

وطالب ترامب بعض الدول في المنطقة والأمم المتحدة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا.





و.ش/خ.س



بنا 0652 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/05 - 58 : 09 AM