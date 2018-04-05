الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية في نهم ويحقق تقدما في صعدة نهم في 5 ابريل /بنا/ اعلنت قوات الجيش اليمني تحرير، سلسلة جبلية استراتيجية في جبهة نهم شرق صنعاء، وتحقيق تقدم جديد في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله ناجي الشندقي، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ، ان قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف حررت سلسلة جبال العقد وجبال السعلي بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية، اسفرت عن مصرع 23 من عناصرها واصابة العشرات.



وعلى جبهة صعدة قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، إن قوات الجيش بمديرية كتاف، أطلقت عملية عسكرية واسعة، امس ، تمكنت خلالها من تحرير سلسلة جبال "الوسواس الأصغر" و "الوسواس الأكبر" التي يبلغ امتدادها حوالي 5 كم.

وأضاف المصدر ان قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، شنت هجومًا واسعًا على مواقع المليشيا الانقلابية شمالي كتاف، باتجاه "وادي الفرع"، وتمكنت من تحرير جبل "برج السديس" وجبال "السبعة" و"الثمانية" وصولاً إلى تحرير تباب "القناصين" ومنطقة الصوح، وتحرير سلسلة جبال "طور الهشيم" المطلة على "وادي الفرع".



خ.س



بنا 0604 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/05 - 14 : 09 AM