مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع وآليات للمليشيا الانقلابية جنوب شرقي تعز تعز في 5 ابريل /بنا/ شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات استهدفت مواقع وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي الإيرانية جنوب شرقي تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ان إحدى الغارات استهدفت طقما عسكريا محملا بالذخائر أمام محطة الزبيدي في منطقة ورزان بدمنة خدير جنوب شرقي المدينة.



وأشار المصدر الى ان غارة أخرى استهدفت مواقع المليشيا الانقلابية في منطقة ثبرة بمديرية خدير كبدت المليشيا الحوثية الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية .





خ.س



بنا 0536 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/05 - 02 : 09 AM