فيسبوك تقر باختراق شركة كامبريدج أناليتيكا بيانات 87 مليون مستخدم واشنطن في 05 أبريل/ بنا / اقرت شركة فيسبوك أن المعلومات الخاصة بـ 87 مليون مستخدم لديها تعرضت للمشاركة بطريقة غير قانونية مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية.

وذكر فيسبوك في بيان اوردته وكالة الانباء الالمانية أنه ابتداءً من الاثنين المقبل، سيظهر أمام المستخدمين رابطً أعلى صفحتهم يوضح لهم التطبيقات التي يستخدمونها والمعلومات التي شاركوها مع هذه التطبيقات، وسيتمكنون أيضًا من إزالة التطبيقات التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها.



وأضاف أنه من بين التغييرات أيضا أن جميع التطبيقات التي تتطلب الوصول إلى معلومات مثل الكشف عن موقع تواجد الشخص (تشيك إن) وتسجيل الإعجاب والصور والمنشورات والفيديو والأحداث والمجموعات، ستتم الموافقة عليها من جانب فيسبوك بدءا من الأربعاء المقبل.



وكان موظف بشركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات كشف أنه استخدمت معلومات من حوالي 50 مليون مستخدم على موقع "فيسبوك" دون موافقتهم لمساعدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في العام 2016.



وتعرض موقع فيسبوك لانتقادات شديدة منذ أن الكشف عن هذه الفضيحة.



و.ش/خ.س



بنا 0532 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/04/05 - 04 : 09 AM