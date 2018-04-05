إسبانيا تأمل في اتفاق خروج بشأن جبل طارق قبل أكتوبر مدريد في 5 ابريل /بنا/ اعربت إسبانيا عن رغبتها في إبرام اتفاق ثنائي مع بريطانيا بشأن جبل طارق قبل أكتوبر كي لا يعرقل عدم التوصل لمثل هذه الخطوة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس لرويترز ان محادثات تجري بين لندن ومدريد منذ يناير الماضي، مشيرا الى ان الأمور تتقدم بشكل جيد.



ومن المقرر أن تغادر منطقة جبل طارق إلى جانب المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، وقد يعطل عدم التوصل لاتفاق بهذا الشأن ، فترة انتقالية مقررة مدتها 21 شهرا لبريطانيا في أعقاب انسحابها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ.



وتحرص منطقة جبل طارق، وهي أرض بريطانية على ساحل إسبانيا الجنوبي، على احتفاظ سكانها بحرية تنقل مواطنيها عبر حدودها مع إسبانيا ، وقد 96% من سكانها في استفتاء 2016 لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.



ويقول كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إنهما يأملان التوصل إلى اتفاق للخروج بحلول أكتوبر. كما تطمح اسبانيا أن يتم توقيع الاتفاق الثنائي في نفس توقيت الاتفاق العام.





خ.س



بنا 0528 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/04/05 - 33 : 08 AM