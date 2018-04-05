منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ترفض العرض الروسي بالمشاركة في التحقيقات لاهاي في 5 ابريل /بنا/ رفضت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية مقترحا روسيا بإجراء تحقيق جديد مشترك في قضية تسميم الجاسوس سكريبال وابنته في بريطانيا.

وبحسب تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة، فقد رفضت 15 دولة المقترح الروسي بينما وافقت عليه ست دول فقط، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت.

وقال ألكسندر شولغين، مندوب روسيا في المنظمة عقب التصويت، إن تأييد دول لموقف روسيا وامتناع أخرى عن التصويت يعكس أن أكثر من نصف أعضاء المجلس "رفضوا اتخاذ موقف مؤيد لوجهة نظر الغرب في القضية".



ومن جانبه قال ممثل بريطانيا في المنظمة جون فوغ، إنه لا يمكن مطالبة ضحية الهجوم بسلاح كيميائي بأن يعمل مع "الجاني المحتمل".



ويقوم خبراء المنظمة، بناء على طلب بريطاني، بتحليل عينات من الغاز المستخدم في هجوم سالسبيري لتحديد هويته ومصدره. ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية للاختبارات التي تمت في معمل مستقل خلال أسبوع.



وقد ألمحت روسيا أنها سترفض نتائج هذا التحقيق إذا لم يشارك خبراء روس فيه.



وشهد الثلاثاء الماضي تطورا هاما في القضية، عندما أعلن "مختبر بورتون داون" العسكري البريطاني أنه لا يستطع تحديد مصدر غاز نوفيتشوك المستخدم في الهجوم على الجاسوس الروسي وابنته، في حين قال إنه من المتوقع أن دولة هي من تقف وراء الهجوم.



وقال المختبر إن الغاز من إنتاج "دولة وله صفة عسكرية"، لكنه أكد أنه غير مختص بتحديد المكان الذي تم صناعته فيه.



ونفى المختبر في الوقت ذاته مزاعم روسيا بأن هذا الغاز مصنوع في مختبر عسكري بريطاني.







خ.س



بنا 0512 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/04/05 - 52 : 08 AM