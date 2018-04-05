مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/05 - 15 : 08 AM
المنامة في 5 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك يقول للمواطنين في لقاء تاريخي مع سمو ولي العهد بمناسبة الاكتشاف النفطي: لنفرح معكم بهذا الإنجاز الكبير لبلادنا.
/جلالة الملك:الاكتشاف النفطي عهد جديد لمواصلة التطوير والتنمية.
/جلالة الملك: البحرين بلد خير واهلها يستحقون كل خير.
/جلالة الملك: الحقل الجديد بشرى خير لها صدى ايجابيا.
/جلالة الملك يهنئ المستشار نبيل الحمر باختياره شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي بدبي.
/تحت رعاية سمو ولي العهد ودوق يورك «رواد في القصر» ينطلق اليوم بمشاركة 12 رائد عمل ضمن التصفيات الأولى للمسابقة الدولية.
/وزير الداخلية يستعرض مع كبير مستشاري الدفاع البريطاني علاقات التعاون.
/وزير الداخلية يستقبل وكيل وزارة الداخلية السعودي ويؤكد أهمية اجتماع اللجنة العليا الأمنية المشتركة.
/وزير الإسكان يستعرض مبادرات وخطط الوزارة في تحقيق الاستدامة.
//وزير التجارة: طرح مناقصات تطوير سوق المنامة القديم خلال 3 أشهر.
/وزير الاشغال: خلف: افتتاح جسر النويدرات وجسر أحادي الاتجاه إلى شارع الملك حمد خلال الربع الأخير من 2018.
/وزير التجارة: طرح مناقصات تطوير سوق المنامة القديم خلال 3 أشهر.
/خلال لقائه وزير الدفاع الروسي وزير شؤون الدفاع يؤكد دعم البحرين لمكافحة الإرهاب والتطرف.
/اللجنة البرلمانية المشتركة للدعم:الحد الأعلى لمستحقي الدعم سيتحدد على ضوء التطبيق العملي لمبادئ توجيه الدعم.
/المعهـــد الـــدولــي للســلام يطلــــــق الدبلوماسيـة الوقائيــة حـول الميــاه.
/مظاهرات عرب الأهواز تدخل أسبوعها الثاني.
/التحالف يقصف مواقع عسكرية في صنعاء عقب تدمير صاروخ باليستي حوثي.
/منظمة غير حكومية تونسية تندد بأشكال تعذيب «قاسية جدا».
/إسرائيل تعتقل عشرة فلسطينيين متهمين بالتخطيط لشن هجوم على سفينة للبحرية.
/دول غربية تتوعد بمحاسبة الأسد بعد عام على الهجوم الكيميائي في خان شيخون.
/خبير: العراق قد ينفذ عمليات ضد تنظيم داعش داخل سوريا.
/واشنطن تدين هجوم الحوثيين على ناقلة النفط السعودية.
و.ش
بنا 0450 جمت 05/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/05 - 15 : 08 AM