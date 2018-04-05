مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 5 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/جلالة الملك يقول للمواطنين في لقاء تاريخي مع سمو ولي العهد بمناسبة الاكتشاف النفطي: لنفرح معكم بهذا الإنجاز الكبير لبلادنا.

/جلالة الملك:الاكتشاف النفطي عهد جديد لمواصلة التطوير والتنمية.

/جلالة الملك: البحرين بلد خير واهلها يستحقون كل خير.

/جلالة الملك: الحقل الجديد بشرى خير لها صدى ايجابيا.

/جلالة الملك يهنئ المستشار نبيل الحمر باختياره شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي بدبي.

/تحت رعاية سمو ولي العهد ودوق يورك «رواد في القصر» ينطلق اليوم بمشاركة 12 رائد عمل ضمن التصفيات الأولى للمسابقة الدولية.

/وزير الداخلية يستعرض مع كبير مستشاري الدفاع البريطاني علاقات التعاون.

/وزير الداخلية يستقبل وكيل وزارة الداخلية السعودي ويؤكد أهمية اجتماع اللجنة العليا الأمنية المشتركة.

/وزير الإسكان يستعرض مبادرات وخطط الوزارة في تحقيق الاستدامة.

//وزير التجارة: طرح مناقصات تطوير سوق المنامة القديم خلال 3 أشهر.

/وزير الاشغال: خلف: افتتاح جسر النويدرات وجسر أحادي الاتجاه إلى شارع الملك حمد خلال الربع الأخير من 2018.

/وزير التجارة: طرح مناقصات تطوير سوق المنامة القديم خلال 3 أشهر.

/خلال لقائه وزير الدفاع الروسي وزير شؤون الدفاع يؤكد دعم البحرين لمكافحة الإرهاب والتطرف.

/اللجنة البرلمانية المشتركة للدعم:الحد الأعلى لمستحقي الدعم سيتحدد على ضوء التطبيق العملي لمبادئ توجيه الدعم.

/المعهـــد الـــدولــي للســلام يطلــــــق الدبلوماسيـة الوقائيــة حـول الميــاه.

/مظاهرات عرب الأهواز تدخل أسبوعها الثاني.

/التحالف يقصف مواقع عسكرية في صنعاء عقب تدمير صاروخ باليستي حوثي.

/منظمة غير حكومية تونسية تندد بأشكال تعذيب «قاسية جدا».

/إسرائيل تعتقل عشرة فلسطينيين متهمين بالتخطيط لشن هجوم على سفينة للبحرية.

/دول غربية تتوعد بمحاسبة الأسد بعد عام على الهجوم الكيميائي في خان شيخون.

/خبير: العراق قد ينفذ عمليات ضد تنظيم داعش داخل سوريا.

/واشنطن تدين هجوم الحوثيين على ناقلة النفط السعودية.







و.ش



بنا 0450 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/05 - 15 : 08 AM