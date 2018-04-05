الطقس في مملكة البحرين اليوم غائم جزئياً المنامة في 5 أبريل / بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً مع غبار في البداية وفرصة لتساقط أمطار متفرقة خفيفة أحياناً في وقت لاحق.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.



وحذرت الرصاد من هبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام وقد يصل الى 8 أقدام في عرض البحر أثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية.. والصغرى 21 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 25 %.





م.ح.



بنا 0332 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/05 - 38 : 06 AM