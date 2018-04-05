أمين عام حلف الناتو يلوح بتفعيل آلية الدفاع الجماعي حال التعرض لهجوم إلكتروني اوتاوا في 5 أبريل / بنا / قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن آلية الدفاع الجماعي للحلف يمكن إطلاقها مجدداً للمرة الثانية إذا تعرض الحلف لهجوم إلكتروني مدمر.



ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن ستولتنبرج قوله في أوتاوا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "يتعامل الناتو مع التهديدات السيبرانية (عبر الإنترنت) على محمل الجد لأننا شهدنا المزيد والمزيد منها". مضيفا : "يمكن أن تكون الهجمات الإلكترونية مدمرة مثل الهجمات الحركية (الواقعية)".



وتابع ستولتنبرج قائلا: "سيكون ردنا دائما محسوبا ودفاعيا ومتناسبا، ولذا سنقيم الهجوم ثم نقرر كيفية الرد".



وكان حلف الناتو قد وافق في عام 2014 على أن هجوما إلكترونيا يمكن أن يؤدي إلى تفعيل المادة 5 من ميثاقه واستدعاء رد من الحلف كله



وتنص المادة 5 من ميثاق الناتو على أن الهجوم على عضو يشكل هجومًا على الجميع، وتم تفعيلها مرة واحدة فقط منذ تأسيس الحلف قبل 69 عاما وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة





م.ح.



بنا 0321 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/05 - 23 : 06 AM