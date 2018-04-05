ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك لاحتواء الهجرة غير الشرعية واشنطن في 5 أبريل/ بنا / أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني على حدود بلاده مع المكسيك لاحتواء الهجرة غير الشرعية.

ونقلت اذاعة "سوا" عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستين نيلسن قولها إن الرئيس ترامب أمر "بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود".





وأضافت نيلسن "نأمل أن يبدأ هذا الانتشار من جانب قوات الحرس الوطني على الفور".



وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه ينوي استخدام الجيش لحماية الحدود الجنوبية الأميركية مع المكسيك حتى يتم بناء الجدار الحدودي معها، وتكون هناك إجراءات أمنية "مناسبة".







م.ح.



بنا 0210 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/05 - 30 : 05 AM