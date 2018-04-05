متحدث قوات التحالف: الصواريخ البالستية التي تستهدف السعودية يجري اطلاقها من صعدة وشمال عمران باليمن الرياض في 4 أبريل / بنا / أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من تحديد المناطق التي استخدمتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران، بوضع المنصات الخاصة بإطلاق الصواريخ البالستية التي تصدت لها قوات الدفاع الجوي السعودي مؤخرا، وهي متجهة لعدد من المدن السعودية، مبينا أن هذه المناطق كانت في صعدة وشمال عمران.



وكشف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في الرياض وأوردته وكالة الانباء السعودية، عن استهداف قوات التحالف اليوم لمعامل في الحديدة تستخدمها الميليشيا الإرهابية لتصنيع الزوارق المفخخة التي تهدد بها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مبينا أن هذه الميليشيا الإرهابية حولت ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.



وعن آخر إحصائيات عدد الصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيا باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، أوضح المالكي أن الصواريخ بلغت حتى الآن 107 صواريخ، وأكثر من 66 ألف مقذوف، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الجوي السعودي تصدى لها جميعا، بقوة وحزم يؤكدان ويثبتان كفاءته في إفشال كل المساعي اليائسة والبائسة لهذه الميليشيا الإرهابية.



ورحب المالكي بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين، متناولا في هذا السياق عدد حوادث إطلاق الصواريخ الباليستية وعمليات اعتراضها من القوات السعودية، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تواصل بإصرار تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.



وحول سير عمليات تطهير الأراضي اليمنية من هذه المليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، نوه بالعمل العسكري الكبير والشجاع لقوات الشرعية اليمنية، التي تواصل نزع الألغام والتقدم غربا، فيما تشن هجومها عبر عمليات عسكرية ناجحة بدعم من التحالف في تعز، مكنتها من السيطرة على كامل مديرية الشريجة.





م.ح.



بنا 2204 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/05 - 18 : 01 AM