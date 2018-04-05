وزير الصناعة والتجارة والسياحة يُدشن مهرجان "حرفنا" بالتعاون مع جمهورية مصر العربية المنامة في 4 ابريل / بنا / دشن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، النسخة الثالثة من مهرجان "حرفنا" بتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض والذي يستمر على مدى 5 أيام في باب البحرين حتى تاريخ 8 ابريل الجاري.







جاء ذلك بحضور السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومعالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وسعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وسعادة السيدة سهى إبراهيم الفار سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة، وعدد من المسؤولين بالهيئة بالإضافة الى مجموعة من الصحفيين والاعلاميين.



ويأتي هذا المهرجان ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية بالمملكة، حيث تم تدشين السوق الدائم للحرفيين البحرينيين في مجمع باب البحرين، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق المتجر المتنقل للحرف اليدوية التابع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.



ويشهد مهرجان "حرفنا" مشاركة أكثر من 11 حرفياً بحرينياً و11 حرفي مصري كضيف شرف في المهرجان، والذين سيقومون بعرض الحرف اليدوية للزوار الراغبين بشراء مختلف المنتجات التقليدية المتنوعة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية في مجال الحرف اليدوية البحرينية والمصرية.



وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة السيد زايد الزياني: "يُسعدنا في هذا العام أن نستقبل مجموعة حرفيين من جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف والذين سيقومون بعرض منتجاتهم الى جانب المنتجات الحرفية المحلية بغية تعريف الزوار على كلا الثقافتين.



وكعادته، يأتي مهرجان "حرفنا" لهذا العام بالتزامن مع انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا1 الذي يشهد إقبالاً شديداً من مختلف الجاليات الوافدة للمملكة بغرض الاستمتاع بهذا الحدث الرياضي العالمي الأبرز. كما ويسعدنا وبالتزامن مع انطلاق المهرجان، تدشين سوق دائم للحرفيين البحرينيين في مجمع باب البحرين كإحدى مبادرات هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتشجيع قطاع الحرف اليدوية وضمان استدامته ."



ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من مهرجان "حرفنا" على خلفية النجاح المميز الذي حققه المهرجان العام الماضي، وتأكيداً على التزام الهيئة بتنمية الحرف التقليدية التي تمتاز بها مملكة البحرين، والحفاظ عليها للأجيال القادمة فضلاً عن دعم الحرفيين المحليين لتحقيق المزيد من التطور والنمو من خلال منحهم منصة لاستعراض منتجاتهم اليدوية.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "يوفر مهرجان "حرفنا" فرصة لاستعراض منتجات حرفية تتميز بجودتها العالية حيث تشهد النسخة الثالثة منه إنضمام حرفيين من جمهورية مصر العربية الشقيقة بالإضافة الى عدد من المواهب البحرينية الذين سيسعون الى تسليط الضوء على منتجاتهم الحرفية التقليدية والترويج لها من خلال هذه الفعالية. كما ويسعدنا إطلاق المتجر المتنقل للحرف اليدوية والذي سيسهم في جعل الحرف اليدوية في متناول الجميع وتعريف أكبر عدد ممكن من الزوار والمهتمين بالحرف اليدوية البحرينية الأصيلة".



ويتضمن المهرجان عرضاً لمنتوجات الحرفيين المحليين في مجالات صناعة السلال، وتصنيع الآلات الموسيقية التقليدية، والصناديق الخشبية، وصناعة الفخار، وبناء السفن النموذجية وغيرها. بالإضافة إلى عرض حرف يدوية فريدة من نوعها لأول مرة كصناعة السيوف والخناجر، وصياغة المجوهرات، وصناعة الصوف، والنقدة والتطريز، إلى جانب الحياكة وتطريز الأزياء التراثية. كما يستمتع الزوار بالعديد من الفعاليات المتنوعة، حيث يتخلل المهرجان مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية مثل عروض الموسيقى التراثية. يذكر أن دخول المهرجان سيكون مجانياً لعامة الجمهور.





ع إ ح/م.ح.



بنا 2058 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/05 - 06 : 12 AM