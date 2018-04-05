الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان الرياض في 4 أبريل / بنا / تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء اليوم عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية "صعدة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.





وأفاد أن الصاروخ كان باتجاه جازان وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار ولله الحمد حتى وقت إعداد هذا البيان.



وأضاف أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.





م.ح.



بنا 2052 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/04 - 59 : 11 PM