سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من مستشار جلالة الملك لشؤون السلطة التشريعية المنامة في 04 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري مستشار جلالة المفدى لشؤون السلطة التشريعية، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها :-







صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة حفظه الله ورعاه

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء

رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين ، ويسعدني في هذه المناسبة المباركة أن أشيد بدور سموكم وجهودكم المخلصة من خلال ترأسكم اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الإقتصادي التي كان لها الدور البارز في هذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة التي حققتها مملكة البحرين على جميع المستويات التنموية و الإقتصادية والسياسية والاجتماعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

وأنني إذ ابارك لسموكم الكريم بهذا الإنجاز المشرف ، سائلا الله أن يحفظ سموكم ويرعاكم ويوفقكم لتحقيق ما تصبون إليه من اَمال وتطلعات لمستقبل مشرق لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة سموكم الكريم .



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



المخلص لسموكم

الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري

مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون السلطة التشريعية





ح ب/ع ذ



بنا 2020 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/04 - 49 : 11 PM