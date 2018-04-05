عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من مستشار جلالة الملك لشؤون السلطة التشريعية المنامة في 4 ابريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون السلطة التشريعية وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها:







حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يشرفني يا صاحب الجلالة أن أتقدم إلى مقامكم السامي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي يعد من أهم وأكبر الإنجازات التنموية والاقتصادية المتواصلة التي تحققت في عهد جلالتكم الزاهر حفظكم الله ورعاكم.



إن هذا الإنجاز التاريخي الهام يا صاحب الجلالة قد تحقق بعون من الله وتوفيقه وبفضل توجيهات جلالتكم السامية وبمباركة مشروع جلالتكم الإصلاحي الرائد والداعم للارتقاء والتطوير لكافة المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وصولاً للمستقبل المشرق لمملكة البحرين العزيزة بقيادة جلالتكم حفظكم الله وبدعم ومساندة من لدن حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



المخلص لجلالتكم



الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري

مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون السلطة التشريعية





ع إ ح/ع ذ



بنا 2018 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/04 - 49 : 11 PM