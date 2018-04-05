صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك يصل البلاد لحضور إطلاق برنامج (رواد في القصر) المنامة في 4 ابريل / بنا / وصل إلى البلاد مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك في زيارة إلى مملكة البحرين يحضر خلالها إطلاق برنامج (رواد في القصر) بنسخته البحرينية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك وبالشراكة مع صندوق العمل (تمكين) والذي سيقام يوم غد الخميس. كما يحضر دوق يورك خلال زيارته عددا من الفعاليات ويجري عددا من اللقاءات في إطار العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين وامتداد تعاونهما المشترك في مختلف المجالات.







وكان في استقبال صاحب السمو الملكي دوق يورك لدى وصوله مطار البحرين الدولي سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق وسعادة السيد سيمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى البلاد وعدد من كبار المستقبلين.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1912 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/04/04 - 38 : 11 PM