سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ فريق المنامة بالتتويج بكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة المنامة في 04 أبريل/ بنا / هنأ سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة فريق نادي المنامة بمناسبة فوزه ببطولة كأس خليفة بن سلمان " أغلى الكؤوس" وذلك بعد تغلبه على فريق نادي المحرق في المباراة النهائية للبطولة.





وأقيمت المباراة الختامية لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة في صالة مدينة خليفة الرياضية بين فريقي المنامة والمحرق بحضور عدد من كبار الشخصيات وتواجد جماهيري غفير ملأ كامل مدرجات الصالة، حيث أقيم حفل بهيج على هامش هذه المباراة.



وأشار سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلى أن تتويج فريق المنامة جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم لاعبوه أداء مميزا في المباراة.



وأثنى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على العمل الكبير المقدم من إدارة نادي المنامة برئاسة السيد زهير كازروني والذي ساهم في تتويجه بلقب أغلى الكؤوس.



وأشاد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بعطاء وجهود الفريقين خلال مجريات المباراة، منوها سموه بالحضور الجماهيري الكبير الذي ساهم في إنجاح هذا العرس السلاوي المميز.



كما نوه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بجهود فريق العمل المنظم للمباراة النهائية مما ساهم في ظهور هذا الحفل بأبهى صورة.



ح ب/ع ذ



بنا 1900 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/04/04 - 11 : 10 PM