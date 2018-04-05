سمو الشيخ خالد بن حمد يهنئ فريق نادي المنامة بمناسبة فوزه بلقب كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة المنامة في 04 أبريل/ بنا / هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى فريق نادي المنامة لكرة السلة، بمناسبة فوزه بلقب مسابقة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للموسم الرياضي 2017/ 2018، وذلك بعد تغلبه على فريق نادي المحرق بنتيجة 82 مقابل 79 نقطة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الموافق 4 أبريل على صالة مدينة خليفة الرياضية.







وقد أشاد سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريقان في هذه المواجهة، والتي اتسمت بالقوة والإثارة والندية، والتي انعكست بدورها على ظهور بالمستوى المطلوب والذي ساهم في إنجاح هذا الحدث، مؤكدا سموه أن فوز فريق المنامة بهذا اللقب جاء بفضل التحضيرات القوية التي خاضها والروح القتالية والتركيز العالي الذي ظهر به لاعبو الفريق في هذا اللقاء، والذي منح فريقهم هذه النتيجة المتميزة.



واعتبر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنه رغم هذه النتيجة، إلا أن كلا الفريقين يتمتعان بسجل حافل من الإنجازات على مستوى هذه اللعبة، وهذا ما يؤكد على ما يمتلكانه من قدرات وإمكانيات عالية منحهما أن يكونا في طليعة المتنافسين في الموسم الرياضي لهذه اللعبة.



وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة نادي المنامة الرياضي والثقافي برئاسة السيد زهير كازروني في دعمها المتواصل للفريق وتهيئة الأجواء الملائمة له من أجل الوصول لهذه المرحلة من المنافسات، والتي تكللت بالنجاح والتتويج بلقب النسخة الثانية من المسابقة.



وقد ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، والتي انعكست بصورة واضحة على التنظيم الرائع والمميز لهذه البطولة التي تحمل اسما غاليا على مملكة البحرين هو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، مشيدا سموه في الوقت ذاته بالحضور الجماهيري الغفير، والذي منح هذه المواجهة نكهة خاصة عبر التفاعل والمؤازرة والتشجيع والذي ساهم في إبراز وإنجاح هذه المباراة.



ح ب/ع ذ



بنا 1859 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/04/04 - 10 : 10 PM