ضمن فعاليات ربيع الثقافة .. عرض مسرحية "شارع عباس " وإقامة معرض "موسيقى ومرايا" المنامة في 04 أبريل/ بنا /عرضت مساء اليوم مسرحية 36 شارع عباس، حيفا وذلك على خشبة الصالة الثقافية، ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة. حيث استعرضت المسرحية قصة عن جدلية التحدي والإصرار في وجه العقبات والشتات وحق العودة، تدور أحداثها حول عائلتين فلسطينيتين من حيفا. عائلة الرافع الفلسطينية التي بقيت في فلسطين وأصبحت أسيرة قدرها بحيث اضطرت أن تحمل الجنسية الإسرائيلية بعد النكبة، وعائلة أبو غيدة التي طردت عنوة والتي لم تنفكّ تبحث عن وطن، لكن بالنسبة لهاتين العائلتين يبقى "36 شارع عباس" هو الوطن.





كذلك أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار المعرض الفني (موسيقى ومرايا) للفنان البحريني جمال عبدالرحيم، وذلك بمركز الفنون. إذ يستمر المعرض حتى 30 أبريل الجاري.



فعلى مدى 30 عاماً قدّم الفنان التشكيلي البحريني جمال عبدالرحيم أعمالاً تجريدية وتجريبية تروي قصة بحثه الدائم وشغفه فيما يتعلق بالخطوط والألوان والتكوين. في هذا المعرض، موسيقى ومرايا، يعود الفنان للمدرسة الواقعية ويقدم أعمالاً تعكس قناعته الشخصية فيما يتعلق بهذه المدرسة الفنية الكلاسيكية.



يعدّ الفنان جمال عبد الرحيم من أبرز الفنانين المعاصرين في البحرين ، الذين تقام لهم المعارض بغزارة في أوروبا والشرق الأوسط. ويستمد الفنان الحائز على الكثير من الجوائز الفنية مواده المشكلة لمخيلته الفنية الخصبة من نسيج الحضارة العربية بما فيها من ثراء في اللغة والأديان والتراث الأسطوري العريق.



جدير بالذكر أن مهرجان ربيع الثقافة يقام بتنظيم من هيئة البحرين للثّقافة والآثار ومجلس التّنمية الاقتصاديّة، وبالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، معرض البارح للفنون التشكيلية ومركز لافونتين للفن المعاصر. كما ويحظى المهرجان هذا العام برعاية ذهبية من كل من بتلكو، بنك البحرين الوطني، تمكين ومجموعة gfh المالية. أما الداعمون الفضّيون للمهرجان فهم: شركة ألبا، السوق الحرة البحرين، بابكو، بنك البحرين والكويت، شركة طيران الخليج، شركة مطار البحرين وشركة هواوي. ويقدم مهرجان ربيع الثقافة الثالث عشر توليفة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع من معارض فنية وتشكيلية، ندوات فكرية، محاضرات وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية تستمر حتى نهاية شهر أبريل القادم. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المهرجان وفعالياته على الموقع الإلكتروني springofculture.org







ح ب/ع ذ



بنا 1831 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/04 - 40 : 09 PM