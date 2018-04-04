سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس مجلس ادارة نادي المنامة الرياضي لتحقيقه بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة المنامة في 04 أبريل/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة الى رئيس مجلس ادارة نادي المنامة الرياضي بمناسبة فوز نادي المنامة ببطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة هذا نصها :-









السيد الفاضل زهير اسماعيل كازروني



رئيس مجلس ادارة نادي المنامة الرياضي



السادة رئيس وأعضاء الجهازين الفني والاداري لكرة السلة





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،





يسرنا أن نعرب لكم عن تهانينا بمناسبة فوز نادي المنامة المستحق ببطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة ، مشيدين بما اظهره فريق المنامة من روح رياضية ومستويات متقدمة طوال مباريات البطولة حتى استحق الظفر بالمركز الاول.



ونؤكد في هذا المقام دعمنا لكافة الجهود التي يبذلها الابن العزيز سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة في تطوير اللعبة ،حيث جاء توجيهنا بمضاعفة مكافآت الفائزين بالبطولة هذا العام لدعم الجهود الطيبة المبذولة للارتقاء بهذه اللعبة الجماهيرية.



وننتهز هذه المناسبة لنعرب عن الاعتزاز بما ظهرت عليه البطولة من مستوى تنظيم مميز ليس بمستغرب على سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وهو يزيد من ثقتنا في قدرات الشباب ويعزز من فرص استضافة الفعاليات الاقليمية والعالمية في كرة السلة وتنظيمها بشكل يليق بمكانة مملكة البحرين وريادتها في هذا الجانب.





والله أسال أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن وشعبه





خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء





ح ب/ع ذ



بنا 1830 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/04 - 38 : 09 PM