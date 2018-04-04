سمو رئيس الوزراء يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد بمناسبة قدوم مولودته الجديدة المنامة في 04 أبريل/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة الى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بمناسبة قدوم مولودته الجديدة هذا نصها :-







سمو الابن العزيز الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله



النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،





فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب لسموكم عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بما أفاء به المولى عز وجل على سموكم بالمولودة الجديدة، داعين الله القدير أن يجعلها قرة أعينكم وأن يحفظها ويسبغ عليها موفور الصحة، لتنشأ في ظل رعاية وكنف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتنهل من فيض حكمته ومعين حنكته.

والله نسأل أن يحفظ سموكم ويديم عليكم الافراح ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء









ح ب/ع ذ



بنا 1817 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/04 - 26 : 09 PM