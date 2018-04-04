سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقية تعزية ومواساة الى أخيه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المنامة في 4 ابريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، سائلا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.







كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة الى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أعرب سموه فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1816 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/04 - 27 : 09 PM